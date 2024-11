Riattivazione completa semaforo Viale Europa, è già polemica "Sarà caos nelle ore di punta" - Tuttoggi.info

È già oggetto di accesa discussione la recente decisione dell’Amministrazione comunale tifernate di attivare in modalità completa (rosso, giallo e verde) e h24 il semaforo posto all’incrocio tra Viale Europa e Via Bartali, attualmente in modalità lampeggiante gialla (funzionante solo su richiesta dei pedoni o in caso di emergenze legate alle uscite dei Vigili del Fuoco).

Una “manovra” definita necessaria dall’assessore Rodolfo Braccalenti “per garantire maggiore sicurezza sia ai veicoli in transito che ai pedoni in attraversamento“, ma che solleva perplessità tra alcuni consiglieri e parte della cittadinanza. Su tutti Tommaso Campagni (Forza Italia), che ha depositato un’interrogazione in cui manifesta preoccupazioni sulle possibili ripercussioni del provvedimento.

Nel documento presentato Campagni sottolinea che “l’attivazione completa del semaforo potrebbe comportare seri disagi alla viabilità, specialmente nelle ore di punta, quando il traffico sulla vicina superstrada E45 e sulla variante del Cassero si intensifica. Un’installazione con tre luci potrebbe portare a congestionamenti rilevanti, penalizzando sia i lavoratori che si spostano quotidianamente sia le famiglie dirette all’area commerciale”.

Il consigliere ha inoltre ricordato che “l’intera variante del Cassero era stata progettata proprio per agevolare un flusso rapido del traffico, grazie all’installazione di diverse rotonde, e che l’attuale modalità lampeggiante del semaforo già consente un equilibrio tra sicurezza e scorrevolezza”. Tra i punti dell’interrogazione, Campagni chiede “se sia previsto un periodo di sperimentazione per valutare l’effettivo impatto del provvedimento e quali siano i costi dettagliati dell’intervento”.

Secondo il consigliere forziasta un’opzione meno invasiva potrebbe consistere nel “potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale per garantire una maggiore sicurezza ai pedoni, senza però incidere negativamente sulla fluidità del traffico“.

La questione solleva forti interrogativi anche tra residenti e utenti della strada, divisi tra la necessità di migliorare la sicurezza e quella di evitare rallentamenti che possano compromettere la già “affollata” viabilità. “Attivare il semaforo per tutta la giornata potrebbe creare file interminabili, la rotonda per la E45 è a pochi metri” dice un tifernate. “Si parla di sicurezza dei pedoni ma non ho mai visto attraversare persone in quel punto” aggiunge un altro.