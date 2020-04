Riapre l’ufficio postale di Gaifana: operativo tre giorni a settimana

Riapre l’ufficio postale di Gaifana. Si tratta di una ripresa del servizio parziale. La struttura aprirà infatti il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8,20 alle 13.45. A darne notizia per primo il sindaco di Nocera Umbra Giovanni Bontempi, che ha parlato della riapertura dopo la sanificazione.

Si e’ speso per la riapertura anche il sindaco di Gualdo Tadijo e l’Universita’ degli uomini di Gaifana Colsantangelo e Boschetto, sempre in prima linea per la tutela degli abitanti dei propri luoghi che avevano anche promosso un esposto lamentando l’interruzione del servizio che auspicano sia limitato a 3 mattine solo in questo periodo. Diversamente non esisteranno a rivolgersi ancora alla giustizia.