Riapre la Scuola comunale di Musica con una settimana di “Open day”

Domani (lunedì 3 settembre) riapre i battenti, dopo la pausa estiva, la ‘Scuola comunale di Musica’, per una settimana dedicata all’Open Day, fino al 9 settembre, nella sede di via Rosseau a Gubbio, adiacente la Scuola media ‘Ottaviano Nelli’.

C’è la possibilità, per chi si avvicina alla musica, di provare o chiedere informazioni, con piccole dimostrazioni musicali da parte di docenti e allievi. Sarà possibile anche la re-iscrizione per coloro che hanno frequentato lo scorso anno accademico.

Inoltre avrà luogo la presentazione delle novità didattiche che la scuola proporrà al territorio, come i percorsi musicoterapici collegati al jazz, con la disponibilità su richiesta della sala prove professionale dell’associazione ‘Amici di Riccardo’. Gli orari per la settimana di ‘open day’ sono dalle 17 alle 19, così come per la segreteria. Per ulteriori informazioni Claudio 370 3490481, Giordano 345 4381063, Paolo 339 2737530.

