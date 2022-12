Riapre il posto della polizia locale a Santa Maria degli Angeli - Tuttoggi

A Santa Maria degli Angeli a breve sarà aperto un posto di polizia locale a disposizione dei cittadini e dei turisti. Un ulteriore servizio per dare informazioni e accogliere segnalazioni.

“Dopo 20 anni torna nel Palazzo del Capitano del Perdono – spiega il vice sindaco Valter Stoppini che ha la delega alla sicurezza – un punto di riferimento della polizia municipale. Si tratta di una scelta ben precisa dell’amministrazione comunale per essere sempre più vicini alla nostra comunità e presidiare il territorio con i nostri agenti tra i cittadini. Il nuovo servizio potrà rivelarsi molto utile nei periodi di massima affluenza di persone che arrivano per partecipare a eventi religiosi o civili e la posizione, nella piazza centrale di Santa Maria, è strategica per assolvere alla funzione”.