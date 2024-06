Bambine molestate a scuola, condannato il vigilante 80enne

L'anziano ha palpeggiato le piccole che era incaricato di sorvegliare in attesa della prossima lezione mentre le compagne erano a mensa

E’ stato condannato a due anni di reclusione l’80enne accusato di molestie sessuali nei confronti di due bambine delle elementari. Molestie che, secondo quanto ricostruito, sono avvenute nel marzo dello scorso anno nella scuola dove l’uomo svolgeva l’attività di vigilante. L’uomo, in particolare, si era ritrovato a vigilare in un’aula sulle due bambine, in attesa di una lezione pomeridiana, mentre le compagne erano in mensa. L’anziano le avrebbe toccate nelle parti intime, baciando anche una di loro.

Il gup ha sospeso la pena (l’accusa aveva chiesto 4 anni di reclusione), con l’interdizione dai pubblici uffici.

L’uomo, difeso dall’avvocato Teresa Giurgola, dovrà anche pagare una provisionale di risarcimento di 10mila euro.