Riapre il cortile di Palazzo Deli: nuovo ingresso per la biblioteca

Nei mesi scorsi era stato effettuato un accurato intervento di restauro anche sul portone principale di Palazzo Deli

Da sabato 16 dicembre – alle 11 il taglio del nastro e poi la visita guidata – verrà riaperto al pubblico il cortile rinascimentale di palazzo Deli. In questo modo la biblioteca ragazzi di Foligno avrà un nuovo accesso diretto da piazza don Minzoni. Per l’occasione sono stati compiuti importanti interventi: la pulizia approfondita del cortile, della scalinata e del ballatoio; il completo restauro dei due portoni originali cinquecenteschi che permettono l’accesso al piano; l’apposizione della nuova segnaletica; il potenziamento dell’illuminazione del cortile e della scala. Nei mesi scorsi era stato effettuato un accurato intervento di restauro anche sul portone principale di Palazzo Deli. L’apertura e la chiusura del cancello su piazza Don Minzoni, così come la sorveglianza sul cortile, saranno curate dal soggetto gestore con gli stessi orari di apertura della biblioteca ragazzi.