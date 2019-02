Riaperta Strada provinciale 243 a mezzi pesanti e pullman

Una bella notizia è arrivata ieri (giovedì 14 febbraio) per gli abitanti delle frazioni di Pieve di Compresseto, Piagge e Poggio Sant’Ercolano. Ma anche per tutti i gualdesi: la viabilità della Strada Provinciale 243, dal km 4+500 al km 5+700, è stata ripristinata anche per i mezzi pesanti e pullman, permettendo ai residenti della zona di poter tornare ad usufruire normalmente del trasporto pubblico e a camion e autobus di poter circolare.

E’ stato istituito, da parte della Provincia di Perugia, il senso unico alternato lungo la Strada Provinciale 243 di Pieve di Compresseto dal km 4+500 al km 5+700, a seguito dei lavori, svolti negli ultimi giorni, di allargamento della sede stradale a monte del movimento franoso al km 4+600, fino al ripristino della sicurezza per la circolazione stradale.

“Un grazie va anche ai molti cittadini che hanno segnalato la criticità della strada e partecipato agli incontri tenuti con il nostro Ente – sottolinea il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – Si tratta di un primo step, cui seguirà presto una seconda fase di interventi di messa in sicurezza definitiva dell’area interessata dalla frana, con la riapertura dell’intera sede stradale. Contestualmente, infatti, insieme al responsabile del settore comunale di competenza abbiamo inviato una missiva alla Protezione Civile della Regione, per chiedere di attivarsi immediatamente con interventi di somma urgenza al fine di risolvere la problematica”.

In questi ultimi giorni, inoltre, sempre a Gualdo Tadino sono partiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel territorio, con ben 350 mila euro destinati a lavori che miglioreranno strade e punti strategici della città. Tra queste zone della città figura anche Via Redipuglia, che grazie a questi interventi finalmente avrà un nuovo look. “Dopo più di un decennio di attesa – dichiara l’Assessore alla Manutenzione Fabio Pasquarelli – finalmente anche gli abitanti della zona di Via Redipuglia, dove insiste un importante centro abitato, avranno la possibilità di godere di un’area migliore e più accessile. Un’altra risposta concreta che la nostra amministrazione ha dato ai bisogni ed alle esigenze dei cittadini. E’ sotto gli occhi di tutti che la città di Gualdo Tadino oggi mostra un volto migliore rispetto a 5 anni fa”.

