Resta in carcere l’aggressore delle vigilesse | “Voglio una casa”

Il giudice convalida l'arresto, in attesa di valutare la perizia psichiatrica chiesta dalla difesa | Aveva già aggredito il direttore della Caritas

Resta in carcere l’aggressore delle due vigilesse colpite dal 29enne nigeriano mentre si trovavano nell’ufficio della municipale a Fontivegge. Il giudice Serena Ciliberto ha convalidato l’arresto in carcere, disponendo il rinvio per valutare la richiesta di perizia psichiatrica richiesta dalla difesa. Ma nel frattempo ha anche concesso il nulla osta per l’espulsione in caso di revoca del permesso – concesso per motivi umanitari – e di cessazione della misura cautelare.

Il giovane straniero aveva già aggredito lo scorso giugno il direttore della Caritas. Il motivo sempre lo stesso: pretendeva che gli fosse data una casa.