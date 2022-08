Nigeriano entra nell’ufficio della municipale e picchia due vigilesse

“Preoccupante la furia – commenta ancora Caparvi, esprimendo solidarietà alle due agenti – con la quale l’uomo si è scagliato contro due donne, due agenti della polizia municipale, colpendole violentemente in pieno volto. Sarebbe potuta andare a finire molto peggio. Ci aspettiamo gli venga annullato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, così da essere rispedito subito a casa”.

“Sul quartiere di Fontivegge – prosegue Caparvi – l’attenzione della Lega è sempre stata alta, grazie anche al lavoro dell’assessore al Comune di Perugia con delega alla sicurezza Luca Merli, che ha lavorato e sta

lavorando quotidianamente per riportare sicurezza in una zona che fino a pochi anni fa era completamente in balia della microcriminalità. Oggi la situazione è in lento, ma costante miglioramento, grazie a interventi mirati come la presenza dell’esercito, l’implementazione della videosorveglianza e dei controlli delle forze dell’ordine, l’attivazione del posto fisso di polizia richiesto proprio dalla Lega”.

Caparvi invoca, nel complesso, un intervento del Governo. E punta l’indice contro Lamorgese e il Pd per aver “smantellato” i decreti sicurezza di Salvini. Che ora si aspetta di tornare al Viminale.