Residenti segnalano un possibile 'covo' dello spaccio: un arresto e una denuncia - Tuttoggi.info

Un arresto e una denuncia: è il bilancio di un’attività antidroga dei carabinieri della stazione di Petrignano di Assisi e del nucleo operativo della compagnia assisana, che hanno denunciato un giovane ragazzo originario di Assisi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario 24enne, irregolare in Italia e domiciliato nel comune di Assisi.

Sono stati i residenti a segnalare un via vai anomalo forse dovuto a una attività di spaccio: prima i militari hanno fermato e perquisito il giovane assisano che è stato trovato in possesso di un involucro contenente hashish; per questo motivo il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà. Poi è stata effettuata una perquisizione domiciliare a casa del 24enne, che inutilmente ha tentato di liberarsi di 300 grammi di hashish suddivisi in tre panetti gettandoli dalla finestra. el corso della perquisizione è stato anche rinvenuto vario materiale da confezionamento e il giovane è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio. Per lui dopo la direttissima è scattato l’obbligo di firma.