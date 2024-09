Regionali Umbria, ecco i candidati del Pd Terni...con sorpresa - Tuttoggi.info

Si avvicina l’appuntamento per le elezioni regionali in Umbria del 17 e 18 novembre che vedranno fronteggiarsi due donne: Donatella Tesei, attuale governatrice dell’Umbria per il centrodestra e Stefania Proietti, candidato del campo largo di centrosinistra. Per i partiti è tempo di candidature e investiture più o meno attese e anche il Pd di Terni ha fatto le sue mosse, alcune forse non attese, per la scelta dei candidati. La proposta del Comunale, passerà per il Provinciale e, poi, per il Pd regionale che, in caso lo ritenesse opportuno, potrebbe anche ‘bocciarle’.

Pd Terni in riunione, ecco i candidati alle Regionali

Nell’ambito dell’assemblea comunale di ieri sera, 23 settembre, sono stati votati 2 nomi porposti sicuri: Francesco Filipponi (capogruppo PD consiglio comunale Terni), Maria Grazia Proietti (consigliera comunale del PD): Francesco De Rebotti (ex sindaco di Narni) dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore a Narni. In lizza c’era anche la candidatura di Francesca Malafoglia, ex assessore delle giunta Di Girolamo. Per quanto riguarda il distretto dell’Umbria Centrale, la candidatura dovrebbe ricadere su Benedetta Baiocco, mentre per Orvieto sarà una partita tra Cristina Croci e Paolo Maurizio Talanti.

Giochi di potere interni al PD

Secondo quanto appreso da TO il PD regionale avrebbe ragionato per distribuire i 20 candidati lasciando a Terni 6 o al massimo 7 nomi: ma qui c’è la sorpresa. Il comunale di Terni ha votato per avere soltanto 5 nomi e non di più, in virtù di alcuni meccanismi di logiche di potere interne che certo non fanno bene al Pd ternano. Qualcuno, insomma, ha voluto meno posti per blindare la candidatura di alcuni nomi ed evitare la dispersione degli stessi. Il Pd di Perugia avrà dunque 15 candidati e Terni soltanto 5.

