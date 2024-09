Regionali, il primo folignate in corsa è Flagiello

Foligno, terza città dell’Umbria, punta a non ripetere quanto avvenuto nel 2019 quando, alle Regionali, non riuscì ad eleggere alcun rappresentante del territorio. Ed è così che gli schieramenti sono da giorni in fermento, perché per la scadenza di fine novembre le liste andranno presentate a metà ottobre.

Il Pd schiera Flagiello

Il primo nome ufficialmente candidato è quello di Joseph Flagiello: “Il candidato alle elezioni regionali per il PD di Foligno è Joseph Flagiello – scrive al segretaria dem di Foligno, Maura Franquillo – Il nostro territorio ha sofferto molto per la mancanza di un rappresentante, per questo auspichiamo che la città di Foligno torni ad avere come in passato, una rappresentanza politico/istituzionale. Il 17-18 Novembre si vota in Umbria per il rinnovo del Consiglio e del governo regionale e proprio domenica scorsa il “Patto Avanti”, coalizione di centrosinistra, con una straordinaria partecipazione di più di 1500 persone, ha presentato la candidata a Presidente Stefania Proietti. In questi giorni si sta lavorando per la composizione delle liste e dei programmi e a Foligno il Pd designa Flagiello. Il Pd vorrà condurre una campagna elettorale per la difesa della Sanità pubblica messa in ginocchio dalle scelte della Tesei volte a favorire i privati, e per il rilancio di una Regione sempre più depressa dopo 5 anni del governo di destra. La partita che il PD di Foligno vuole portare avanti è quella di riportare la città al centro delle scelte importanti della Regione”.

Incognita Masciotti

Non sarà della partita David Fantauzzi dei 5 Stelle, fermato dalla regola del ‘secondo mandato’ che lui sta portando avanti in Comune. Potrebbe esserci anche un nome di Avs. Non è escluso che invece possa essere della partita Mauro Masciotti, nella lista della presidente che sta costruendo Stefania Proietti.

Miliani in corsa con Forza Italia, sfida Cesaro – Galligari

A destra situazione più delineata ma con importanti sorprese. Il nome più importante che dovrebbe essere schierato in corsa per la riconferma di Donatella Tesei, da Forza italia, è quello del manager Alessio Miliani, ad un passo dalla candidatura a sindaco per il centrosinistra. Figura di sicura esperienza amministrativa e di competenza, i rumors cittadini lo danno ormai in corsa. Per Tesei ci sarà anche un candidato folignate di Fratelli d’Italia. Qui la corsa è a due: Marco Cesaro, assessore e figura ben radicata in città o Giuseppe Galligari, attuale presidente del consiglio comunale. Uno dei due dovrebbe spuntarla. Oppure entrambi, giochi aperti.