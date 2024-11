Regionali, 682 umbri hanno votato Zio Command | Il commento "Calippo tour e falò di confronto" - Video - Tuttoggi.info

Zio Command, al secolo Samel Comandini, influencer al popolo del web per i suoi video in dialetto ternano, ha ottenuto ben 682 voti alle elezioni Regionali nella lista “Noi moderati – Civici per l’Umbria” a sostegno della candidata del centrodestra, Donatella Tesei. Un risultato ‘strano’ visto che i voti sono stati distribuiti in entrambe le province di Terni e Perugia. Nella ‘sua’ Terni Zio Command ha ottenuto 247 voti, nel distretto di Perugia 47: le altre preferenze sono invece distribuite tra gli altri comuni delle due province, ma il risultato è forse inatteso, vista la distanza tra l’influencer e il dibattito politico, sul quale è intervenuto sporadicamente con i soliti retorici discorsi ‘acchiappa like’. Eppure il richiamo del suo nome, qualcuno lo ha votato magari anche per ‘spiritosaggine, ha richiamato la scelta di molti elettori umbri che, evidentemente, hanno trovato nell’influencer, una figura di riferimento per le proprie idee. Nel video l’analisi del voto di Zio Command.