Zio Command si candida alle regionali, il video e le reazioni dei follower - Tuttoggi.info

Il nome Samuel Comandini, che gli umbri troveranno sulla scheda elettorale nella lista a sostegno di Donatella Tesei Noi Moderati – Civici per l’Umbria, a molti, soprattutto fuori Terni, dirà poco. Ben più noto è invece il nome da influencer, Zio Command, che ha scelto – e non poteva esser altrimenti – Instagram e Facebook, i suoi regni social, per annunciare con una diretta, seduto accanto al responsabile organizzativo umbro di Noi Moderati, Luca Briziarelli, la sua “discesa in campo”, usando le parole di un suo “amico”.

“Sono rimasto in silenzio per un po’ di tempo. Non ho detto a nessuno il progetto che avevo. Oggi però è il grande giorno” aveva scritto martedì mattina Comandini, annunciando una diretta Instagram per annunciare “qualcosa di importante”.

Quindi il video, in cui Comandini ha detto rivolgendosi ai suoi follower: “Ho sempre denunciato i fatti, attraverso dei video, ed è venuto il momento di scendere in campo. Insieme possiamo fare grandi cose e sono sicuro che potrò contare sul vostro supporto”.

Spiegando la scelta di candidarsi in questa lista civico-politica perché “sono una persona di centro”.

Una “discesa in campo” che ha suscitato comprensibilmente molte reazioni sui social, di varia natura. I follower hanno commentato chi con parole di incitamento e sostegno, chi con commenti ironici o aperte critiche.

Ha scelto l’ironia social, per commentare la notizia, anche il coordinatore umbro del Movimento 5 stelle, ternano come Comandini, Thomas De Luca: “C’erano Bandecchi, la Tesei e Zio Command a governare la regione, in una riunione per decidere su come posizionare a Maratta il nuovo inceneritore. Alla fine è arrivato Melasecche e si sono svegliati tutti sudati…”.