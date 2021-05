Reddito di cittadinanza percepito illecitamente, 14 denunce. Nei guai anche 10 detenuti - Tuttoggi

Controlli in provincia di Terni. A percepire illecitamente il reddito di cittadinanza anche un imprenditore nullatenente ma che in realtà era a capo di 7 società

Quattordici persone denunciate a piede libero per aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza e che dovranno restituire in totale 60mila euro. Per altri 10, invece, il sussidio sarà sospeso, visto che si tratta di persone attualmente detenute. È questo l’esito dei controlli mirati effettuati in provincia di Terni dai carabinieri del comando provinciale a due anni dall’istituzione del reddito di cittadinanza.

In campo, per le verifiche, sin da marzo, sono scesi i carabinieri dei 30 Comandi Stazione della provincia di Terni e del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Un’azione effettuata in collaborazione con la direzione provinciale dell’Inps e l’ispettorato territoriale del lavoro di Perugia.

Reddito di cittadinanza, controlli anche sull’Isee

Malgrado tale emolumento abbia supportato economicamente, soprattutto in questa fase pandemica, molte famiglie bisognose, tuttavia per alcuni “furbetti” il reddito di cittadinanza ha rappresentato un assegno sicuro che è stato percepito, malgrado l’assenza dei requisiti, avendo dichiarato false condizioni patrimoniali o lavorative. In tale modo gli indebiti percettori hanno inoltre causato, come è emerso con tutta evidenza dagli approfondimenti informativi ed investigativi dei Carabinieri di Terni, un ingente “danno erariale”, il cui contrasto è uno degli obiettivi che l’Arma dei Carabinieri persegue attraverso la lotta alle truffe ai danni dello Stato.

L’attività di accertamento del possesso dei requisiti da parte dei percettori di tale prestazione di natura sociale a sostegno del reddito è stata oggetto di accurati accertamenti da parte dei Carabinieri delle Stazioni dislocate su tutto il territorio provinciale, che hanno operato in sinergia con i militari del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro operanti sulla provincia di Terni. Preliminarmente, già dallo scorso mese di marzo, è stata svolta un’indagine anagrafica e reddituale su svariati nuclei familiari, al fine di definirne l’effettiva composizione ai fini ISEE per la conseguente richiesta del reddito di cittadinanza.

In 9 senza requisiti

Questi, dunque, i risultati dell’attività di indagine. Nove percettori non avevano i requisiti idonei per ricevere il reddito di cittadinanza, sia per aver dichiarato falsamente la composizione del nucleo familiare sia per non avere il requisito della residenza in Italia da almeno dieci anni.

Reddito di cittadinanza ma lavoravano in nero, nei guai anche le aziende

A seguito di attività ispettiva “mirata”, svolta dal personale delle Stazioni Carabinieri e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, è stato possibile riscontrare, nel comune di Terni, che due percettori di reddito di cittadinanza erano stati impiegati in attività lavorativa “in nero”, eludendo così l’obbligo di comunicazione dello stato lavorativo all’INPS, che ne ha disposto immediatamente la revoca. Nel medesimo contesto, sono state sottoposte a provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale le due società che avevano alle dipendenze i due percettori di reddito di cittadinanza sorpresi al lavoro “in nero”.

Imprenditore nullatenente ma era a capo di 7 società

In un piccolo comune della provincia di Terni è stato possibile riscontrare in seno ad un nucleo familiare la presenza di un componente percettore di reddito di cittadinanza, che tuttavia era recluso da mesi presso un istituto di pena (per gravi reati contro la persona).

Da ulteriori accertamenti è risultato che un percettore del sussidio, di fatto uno pseudo-imprenditore che aveva svolto delle attività lavorative in provincia di Terni, pur risultando “nullatenente” e senza fissa dimora, era in realtà amministratore e liquidatore di sei società e proprietario di una settima società detentore di quote pari ad euro 30.000.

L’autocertificazione

Al termine dell’attività è emerso che ingannare l’INPS, l’ente preposto all’erogazione del Reddito di cittadinanza, risulta far gola a molti soggetti senza scrupoli. Tutto si basa infatti su un’autocertificazione che rimanda alla dichiarazione sostitutiva unica, da cui viene calcolato il reddito e l’ISEE. È in questa fase che vengono forniti dati falsi o, molto più spesso, che vengono omessi degli elementi che, se segnalati, farebbero crescere la disponibilità economica dei richiedenti e venir meno il diritto al sussidio.

Denunciati in 14: devono restituire 60mila euro

Complessivamente, al termine di questa prima tranche di accertamenti, sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria ternana 14 persone, per le quali è stato immediatamente revocato il reddito di cittadinanza con efficacia retroattiva, per un importo quantificato in 60.000 euro (ossia l’importo dei ratei indebitamente percepiti).

Sotto controllo le famiglie di 50 detenuti, beneficio sospeso a 10

Sono stati sottoposti a verifica al momento circa cinquanta nuclei familiari con componenti in stato detentivo oppure sottoposti a misura cautelare personale, di cui dieci sono stati segnalati per l’immediata sospensione del reddito di cittadinanza, in considerazione che la misura cautelare si sovrapponeva al periodo di erogazione del sussidio.

Tale attività rientra nell’ambito di una più ampia strategia operativa che vede l’Arma dei Carabinieri, con le sue articolazioni territoriali e di specialità, impegnata a contrastare la criminalità, a tutela dei cittadini onesti che hanno concretamente bisogno dei sussidi pubblici, soprattutto in questo periodo di crisi dovuta all’emergenza pandemica.