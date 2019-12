"Realizzare una pista per skateboard", la proposta di Bartolini - Tuttoggi

Luigi Bartolini (Psi) ha presentato un’interrogazione nel question time dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Città di Castello per la realizzazione di una pista per skateboard.

“Ci sono impianti pubblici e privati per tante discipline perché il Comune è sempre vicino agli sportivi – ha precisato il consigliere – In questo senso vorrei portare all’attenzione la mancanza di una pista di skateboard, che costringe tanti giovani tifernati talentuosi ad allenarsi in altri Comuni. In molti si esercitano nella struttura del parco del Centro Le fonti ma non ha gli standard minimi di sicurezza (ad esempio non c’è l’illuminazione). Chiedo alla Giunta di fare un sopralluogo per intervenire nella pista già esistente per metterla a norma o individuarne un altro luogo, magari reperendo risorse”.

Massimo Massetti, assessore allo Sport, ha risposto che “l’area esistente è stata fatta su stimolo di alcuni appassionati, che hanno chiesto di implementarla. Ben venga la sua proposta. Il sopralluogo può essere fatto ma poi occorre che cosa fare, chi lo fa e chi lo gestisce. Riflettiamoci ma con alcuni elementi in più”. Nella risposta Bartolini ha specificato che “sono i ragazzi attualmente a mantenere pulita la pista. Troviamo il modo per gestire e migliorare la struttura conformemente ai crismi di legge”.