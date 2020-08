Rave party a Sostino, individuate decine di giovani

Individuati dalle forze dell’ordine decine di giovani tra i partecipanti al rave party che si è tenuto nella montagna folignate, in località Sostino. Un raduno non autorizzato al quale hanno partecipato almeno 2mila persone. Giovani provenienti da tutta Italia, accampati in tende, camper e roulottes.

Musica a tutto volume (tanto da essere avvertita anche nei centri abitati distanti chilometri), alcol e ovviamente nessun rispetto delle norme anti Covid.

Diverse le chiamate alle forze dell’ordine da parte di residenti che hanno segnalato l’arrivo di tanti giovani.

La polizia ha individuato decine di partecipanti al rave party. Tra loro ci sarebbero anche gli organizzatori, che ora rischiano pesanti sanzioni. Proseguono comunque le indagini per accertare le responsabilità.

Non è la prima volta che l’Appennino umbro-marchigiano diventa luogo di raduno di giovani per un rave party non autorizzato.

(foto generica d’archivio)