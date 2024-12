Rapina una donna e la trascina con l'auto per centinaia di metri | Arrestato 40enne - Tuttoggi.info

Un 40enne italiano è stato arrestato ieri (20 dicembre) dopo una rapina da film e lesioni aggravate ai danni di una donna, a Sansepolcro.

Mercoledì sera (18 dicembre) l’uomo aveva seguito la vittima – una 50enne del posto – che aveva appena chiuso la sua attività commerciale, recandosi in farmacia. Approfittando di un momento di distrazione, il rapinatore le ha sottratto la borsa e si è dato immediatamente alla fuga in auto.

La donna, determinata a recuperare i suoi effetti personali, ha rincorso a piedi il veicolo, riuscendo ad inserire un braccio nel finestrino aperto dell’auto per tentare di recuperare il maltolto. Il conducente, però, ha continuato la sua folle corsa, trascinando la povera vittima per centinaia di metri e facendola cadere rovinosamente a terra.

Un agente della Polizia di Stato fuori servizio, che ha assistito alla scena, ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e le volanti della Questura di Arezzo. La donna è stata trasportata in ospedale, mentre gli agenti hanno avviato le prime indagini, raccogliendo testimonianze e acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Nella notte, il veicolo utilizzato per la fuga è stato individuato dal Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, presente sul territorio per altre operazioni. Alla guida è stato trovato un uomo corrispondente alla descrizione fornita dalla donna, subito fermato e portato in questura per l’identificazione. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire la borsa rubata e pure una modica quantità di sostanze stupefacenti (l’uomo avrebbe guidato sotto l’effetto di sostanze psicotrope).

Il pubblico ministero, sulla base dei gravi elementi raccolti, ha richiesto la custodia cautelare in carcere al gip del Tribunale di Arezzo per l’alto rischio di reiterazione del reato. L’ordinanza è stata emessa e prontamente eseguita dalla Polizia di Stato. L’uomo – anch’esso di Sansepolcro – , già noto per numerosi precedenti penali, è stato condotto nella Casa Circondariale di Arezzo.