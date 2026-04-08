Rapina a mano armata al McDonald's, denunciato un 28enne | Si cerca il complice - Tuttoggi.info

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Rapina a mano armata al McDonald’s, denunciato un 28enne | Si cerca il complice

Redazione

Rapina a mano armata al McDonald’s, denunciato un 28enne | Si cerca il complice

Mer, 08/04/2026 - 14:51

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Domenica notte, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, il personale della Polizia di Stato di Perugia è intervenuto presso il McDonald’s di Corciano, nell’ambito del quale è stato denunciato un uomo, classe 1998, ritenuto responsabile del reato di ricettazione e rapina a mano armata in concorso.

Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti hanno sentito la dipendente, la quale ha riferito che poco prima un uomo a bordo di un’auto, con il volto coperto, le aveva puntato contro una pistola, costringendola ad abbandonare la cassa per la paura.

A quel punto l’ignoto soggetto aveva afferrato, passando dalla finestrella del drive-in, i registratori di cassa – uno dei quali contenenti poco meno di 800 euro – e si era allontanato a bordo di un veicolo.

Dopo aver avviato le ricerche, gli operatori sono riusciti a rintracciare due soggetti, di cui uno corrispondente alle descrizioni fornite dalla vittima, il quale, alla vista dei poliziotti, si è dato a repentina fuga, facendo perdere le proprie tracce.

L’altro soggetto, invece, è stato bloccato e sottoposto a perquisizione che ha dato esito positivo; lo stesso, infatti, è stato trovato in possesso di 380 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività criminosa. L’uomo, accompagnato in Questura, al termine delle attività di rito, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati sopracitati.

Poco dopo, in un parcheggio poco distante, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato il veicolo utilizzato per la rapina, successivamente risultato provento di furto.

Sono in corso gli accertamenti della Squadra Mobile finalizzati a risalire all’identificazione dell’altro soggetto.

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