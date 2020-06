Raggirato da truffa online perde 1500 euro. Denunciato 37enne - Tuttoggi

Ennesima truffa online ai danni di un altotiberino. I carabinieri di Città di Castello hanno scoperto e denunciato “esperto del settore” che, con vari raggiri, è riuscito a farsi accreditare 1500 euro da un ignaro ragazzo tifernate, venditore di alcuni prodotti sul sito Subito.it.

Il raggiro su “Subito.it”

Il truffatore, un 37enne residente nel Teramano, facendo credere di essere interessato all’acquisto di alcuni articoli del giovane, ha indotto quest’ultimo in errore, guidandolo “passo passo”, telefonicamente, a compiere varie operazioni on line con la sua carta di credito, in modo tale da fargli versare (anziché ottenere) la consistente somma di 1500 euro.

Scoperto nonostante l’anonimato

Gli accertamenti messi in atto con riscontri incrociati attraverso mezzi telematici, hanno portato i militari ad acquisire elementi di colpevolezza a carico del 37enne, benché lo stesso avesse adottato alcuni accorgimenti per rendere anonimi sia numero di telefono che carta prepagata.

Truffatore “seriale”

Tale raggiro, con la medesima procedura (facendo effettuare alla vittima tre operazioni dell’importo di 500 ciascuna), era già stato adottato in almeno una decina di casi negli ultimi mesi, e pertanto sembra molto plausibile l’ipotesi che l’uomo sia l’autore di più di un episodio.

Occhio alla truffa online

I carabinieri richiamano ancor una volta la massima attenzione sulle vendite sul web, per evitare che ignari cittadini, invece di ricevere il compenso pattuito, vengano indotti ad effettuare pagamenti anche ingenti, ritrovandosi così ignare vittime di una truffa online.