Ragazzina investita da monopattino lungo via pedonale, denunciati due 17enni - Tuttoggi.info

Trovati e denunciati i due giovanissimi che in discesa in monopattino in via Porta Fuga hanno investito una ragazzina

Sarebbero due 17enni i protagonisti dell’investimento con monopattino in una via pedonale del centro di Spoleto, qualche pomeriggio fa, di una ragazzina. Li hanno identificati e denunciati i carabinieri della stazione di Spoleto. L’accusa per entrambi (deferiti alla procura presso il tribunale dei minorenni) è di lesioni personali ed omissione di soccorso.

La vicenda era stata anticipata ieri da Tuttoggi.info. La ragazzina, una 13enne, stava passeggiando tra via Porta Fuga e corso Garibaldi insieme ad un’amica quando è stata travolta da due ragazzi che percorrevano la via pedonale in discesa con un monopattino. È stata soccorsa da alcuni passanti e poi è stata trasportata al pronto soccorso, mentre gli investitori si sono dileguati.

I genitori della giovanissima si sono quindi recati al comando di polizia locale raccontando l’episodio affinché venissero visionate le telecamere di videosorveglianza ed identificati i responsabili. Non sarebbe però stata raccolta nessuna denuncia. Che successivamente, invece, è stata formalmente sporta presso la caserma dei carabinieri, facendo così partire l’attività di indagine.

I militari dell’Arma, infatti, hanno acquisito le immagini di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali dalle hanno potuto accertare la dinamica dell’accaduto. È emerso che i due giovani, mentre viaggiavano a velocità sostenuta verso corso Garibaldi di Spoleto a bordo di un monopattino, hanno investito la minore che stava camminando per poi allontanarsi repentinamente senza prestare assistenza alla malcapitata.