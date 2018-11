Raffica di furti tra Assisi e Bastia | Faccia a faccia col ladro, padrone di casa lo mette in fuga

Diversi episodi di furto, tra quelli portati a segno e quelli sventati, sono avvenuti nelle ultime ore tra Assisi e Bastia Umbra. In un caso è stato il padrone di casa a far fuggire il ladro. Il tentato furto è avvenuto a Santa Maria degli Angeli: il proprietario dell’abitazione si è visto comparire all’improvviso un malintenzionato: ha urlato, mettendolo in fuga.

Sempre a Santa Maria, un furto è andato a segno invece in via Patrono d’Italia. In questo caso comunque il bottino sarebbe stato magro: i malviventi avrebbero portato via pochi soldi. Al contrario, invece, di quanto avvenuto a Bastia Umbra: i ladri si sono introdotti in un’abitazione in quel momento vuota, forzando la cassaforte con un frullino e portando via soldi, gioielli, ricordi personali e perfino svuotando il frigorifero. Sui colpi indagano le forze dell’ordine

