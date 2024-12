Raffica di furti, dalla periferia al mercatino di Natale in centro

Raffica di furti a Perugia nelle ultime ore, dalle periferie fino al centro storico, dove è stata fatta razzia anche tra le casette del mercatino di Natale.

In via Campo di Marte un tabaccaio è stato rapinato da un uomo che si è inizialmente finto un cliente e che poi, dietro minaccia, si è fatto consegnare i contanti in cassa (circa 150 euro), alcuni Gratta e vinci e pacchetti di sigarette. Il rapinatore aveva il volto parzialmente coperto.

In via Martiri dei Lager è stato invece svaligiato l’altra notte un negozio di telefonia. Il ladro è entrato nel locale forzando la porta con un piede di poco. Il bottino è stato quantificato intorno ai 2mila euro, oltre ai danni.

Furti nelle abitazioni si segnalano inoltre nella zona di San Sisto, di Castel del Piano e a San Mariano di Corciano.

Nella notte tra venerdì e sabato ignoti hanno fatto razzia all’interno di alcune delle casette del mercatino di Natale tra piazza della Repubblica e corso Vannucci, arraffando i soldi che erano stati lasciati in alcuni casi nelle casse e rubando alcuni prodotti in vendita. Per entrare negli stand in alcuni casi sono stati tagliati teloni.