Radiologia interventistica, resta un solo medico all’ospedale

Dopo il caso denunciato da Fora, Tizi presenta un'interrogazione al sindaco Romizi

Un solo medico rimasto in organico alla Radiologia interventistica dell’ospedale di Perugia. Dopo la denuncia del consigliere regionale Fora, la capogruppo del M5s a Palazzo dei Priori, Francesca Tizi, presenta un’interrogazione, in cui chiede al sindaco di intervenire per fronteggiare la carenza di personale.

Una situazione, quella della mancanza di un numero sufficiente di alcune figure professionali, che sta interessando varie strutture sanitarie dell’Umbria. “Neanche l’ospedale di Perugia, il primo ospedale della nostra regione – attacca Tizi – è più in grado di far fronte in autonomia alle necessità urgenti, ma la copertura h24 è garantita in inter-divisionale insieme a Terni. Il che significa che, se un paziente ha fenomeni di sanguinamenti attivi che richiedano prestazioni radiologiche pre-chirurgiche, dovrà essere trasferito a oltre 100 chilometri di distanza”.