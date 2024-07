Raccolta rifiuti e spazzamento disastrosi, il Comune di Norcia manda il conto a Vus - Tuttoggi.info

La disastrosa gestione dei rifiuti a Norcia porta alla forte presa di posizione del Comune di Norcia. Che, almeno per quanto riguarda lo spazzamento delle strade, ha deciso di fare da sé, mandando il conto alla Vus. Una questione annosa, quella della gestione della raccolta differenziata e degli altri servizi connessi, in Valnerina ed in particolare a Norcia. Con il territorio che è da anni ormai purtroppo maglia nera per quanto riguarda le percentuali di differenziata in Umbria, con forti differenze anche rispetto al resto dell’area gestita dalla Valle umbra servizi.

Già la passata amministrazione comunale aveva cercato di affrontare più volte il problema, con incontri con i vertici dell’azienda partecipata dell’area vasta. Ma la situazione a Norcia è rimasta invariata, se non peggiorata. Così il Comune guidato da Giuliano Boccanera da una parte ha messo in campo azioni “fai da te”, dall’altra ha scritto una diffida alla Vus.

“Nella missiva, – viene spiegato dal gruppo di maggioranza Norcia Unita – viene evidenziato il grave stato di criticità in cui versa attualmente la gestione dei servizi, raccolta rifiuti, spazzamento e lavaggio stradale, nel territorio comunale, che si trova ad affrontare un’emergenza legata alla scarsità delle prestazioni offerte da parte della società incaricata. Il Comune di Norcia lamenta infatti che i servizi di raccolta rifiuti, spazzamento e lavaggio stradale siano al minimo storico e che nessuno di essi sia attualmente svolto in maniera adeguata. È emerso che il VUS non sta rispettando i termini contrattuali che prevedono lo svolgimento quotidiano dello spazzamento e del lavaggio delle strade del Comune.

Di fronte a questa situazione, l’amministrazione comunale ha deciso di prendere in mano la questione e di procedere autonomamente all’espletamento dei servizi di spazzatura e lavaggio stradale. A tal fine, il Comune di Norcia ha deciso di affittare una spazzatrice e di operare direttamente sul territorio, garantendo la pulizia delle strade. Nella lettera inviata al VUS, il Comune di Norcia ha comunicato che il costo del noleggio della spazzatrice verrà decurtato dagli oneri che il Comune deve versare alla società, in considerazione del fatto che quest’ultima non ha mantenuto gli impegni contrattuali. Si tratta di una decisione necessaria per garantire ai cittadini di Norcia un servizio adeguato e rispettoso dell’ambiente, nonché per far valere i diritti del Comune nell’ambito della gestione dei servizi.

Il Comune di Norcia – prosegue la nota – si riserva inoltre di valutare eventuali altre azioni nei confronti del VUS, al fine di ottenere un riconoscimento per i danni subiti a causa della mancata erogazione dei servizi pattuiti. Si tratta di una situazione grave che non può essere ignorata e che richiede risposte concrete da parte di tutte le parti coinvolte. In conclusione, l’amministrazione comunale di Norcia si sta adoperando per risolvere la crisi legata alla gestione dei servizi di raccolta rifiuti, spazzamento e lavaggio stradale, garantendo ai cittadini un ambiente più pulito e vivibile. Resta da sperare che il VUS possa collaborare attivamente per trovare una soluzione condivisa e garantire un servizio efficiente e di qualità per la comunità di Norcia”.

(foto di repertorio)