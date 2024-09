Quintana, è tempo di Rivincita: tutti alla rincorsa di Luca Innocenzi

Giostra dei record, appuntamento principale delle Giostre equestri di cui si conferma ‘Olimpiade’. La Quintana di Foligno, con gli occhi addosso di tutta Italia, si conferma un appuntamento fondamentale del settore e, nella sua versione settembrina (la Rivincita), anche quello conclusivo della stagione.

Palazzo Candiotti ha annunciato, come da tradizione, i binomi che scenderanno in pista secondo l’ordine sancito dalle prove ufficiali. E Mancano, ormai, poche ore alla “Giostra della Rivincita” di domenica, quando, finalmente sarà Quintana vera.

I binomi della Giostra della Rivincita

Questi sono i binomi che, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbero scendere in campo per sfidare il Dio Marte, salvo ripensamenti dell’ultima ora: Rione Badia: Lorenzo Melosso su Texas Cactus; Rione Cassero: Luca Innocenzi su Easy Secret; Rione Pugilli: Raul Spera su Lady Lilly; Rione Contrastanga: Daniele Scarponi su Gold Cards; Rione Morlupo: Mario Cavallari su Luisita; Rione Croce Bianca: Adalberto Rauco su Stay Safe Tonight; Rione Ammanniti: Mattia Zannori su Franceschina; Rione Giotti Nicholas Lionetti su Daytona Man; Rione Spada: Tommaso Finestra su Romantic Walk; Rione La Mora: Luca Morosini su Born this Way. Alcuni cavalli vecchie conoscenze della Quintana: (Romantic walk e Daytona man sono i cavalli con cui Giotti e Spada vinsero nel 2023) o altri sono debuttanti, come quello scelto da Luca Innocenzi, che vinse a giugno con un altro debuttante.

Albo d’oro e analisi

Luca Innocenzi è il campione da battere, 11 vittorie già in cascina, come Paolo Margasini e solo una meno di Marcello Formica e Paolo Giusti. Il Cassero è a 16 Palii vinti, come il Contrastanga e con l’eventuale vittoria di oggi potrebbe posizionarsi in solitaria sul secondo gradino del podio. Quanto ai cavalli, Innocenzi è un veterano e la sua capacità non si discute, da vedere il cavallo debuttante. Il contendente è Mattia Zannori dell’Ammanniti con Franceschina, cavallo veloce e potente. In sfida anche Lorenzo Melosso del Badia e Tommaso Finestra dello Spada ma non sappiamo cosa dirà la sorte.