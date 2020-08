Quintana, risultati delle prove: Spada e Croce Bianca i più veloci

Ultima occasione per i binomi per provare il percorso di gara della Quintana, in vista della Giostra del 13 settembre. Momenti di strategie, dopo mesi di allenamenti con chi non scopre le carte e chi invece prova in pista il cavallo migliore, che correrà per la Giostra. Vanno meglio di tutti lo Spada con City Hunter, con Marco Diafaldi e un tempo di 52”60, il Croce Bianca con Massimo Gubbini in sella ad Houndon a 54”09 e il Giotti, per l’ultima tornata, con Daniele Scarponi su Daytona Man e un tempo di 54”23.

La cronaca delle tornate nelle prove della Quintana

Primo giro con Ammanniti che schiera Hamamelis che gita a 54’’84. La Mora con Zannori e Macchia d’olio girano a 53’’64 ma non c’entra il secondo anello. Per il Cassero, Luca Innocenzi porta sull’otto di gara Cherie d’Arcadia che gira a 53’’58. Per il Pugilli c’è Pierluigi Chicchini ed Edward England, a 53’’62. Chiude a 52’’60 il primo giro dello Spada City Hunter dello Spada. Il binomio Annaurora con il suo fantino Scarponi fanno 54’’ e 24 centesimi. La prima tornata prosegue con il Contrastanga e Alessandro Candelori con Olaya de l’Alguer che sceglie di fare un giro senza lancia. Per il Morlupo scende in pista Lorenzo Paci con Swinging Lady che chiude il giro a 55 secondi e 9 centesimi. Poi il Croce Bianca con Massimo Gubbini e Houston a 54 centesimi e 17 centesimi. Ultimo il Badia con Cristian Cordari e Speedwell. Il giro finale é chiuso a 54’’94.

Seconda tornata e l’Anmanniti porta Dock Or The bay che gira a 54 secondi e 84 centesimi. Segue Mattia Zannori con Livaror che gira a 55’’41, il Cassero con Luca Innocenzi prova alla seconda tornata Gold Tower e il tempo è 54’’06. Poi il Pugilli, con Pierluigi Chicchini e Natalja per un totale di 58’’ 19 centesimi. Marco Diafaldi per lo Spada in sella a Capitano Knox gira a 55’’ 17, Daniele Scarponi su Daytona Man gira a 54’’ 94. Il Contrastanga sceglie di non fare il secondo giro e così segue Lorenzo Paci in sella a Temesvar a 56’’30. Segue Massimo Gubbini in sella a Houndon a 54’’ 05. Ultimo della seconda tornata Cristian Cordari in sella a Sppedwell Blue che chiude il giro a 54’’26.

La terza tornata è aperta dal Cassero con Luca Innocenzi che testa Majestic red e tira fuori una prestazione da 55’’20. Il Pugilli prova ancora Natalja che corre per 56’’39. Marco Diafaldi con Hartswell fa 58’’80 e il Giotti con Danielr Scarponi su Daytona man a 54’’23.