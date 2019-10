Quintana, ecco dove trovare lo speciale annullo filatelico

Ecco l’annullo filatelico con cui Poste Italiane, in occasione della Giostra della Solidarietà, sarà presente il 6 ottobre.

Nel terzo anniversario degli eventi sismici del 2016-17, anche la Quintana ha deciso infatti di mettersi in gioco con la Giostra della Solidarietà, una gara che si terrà ad ottobre, come gesto di vicinanza umana a chi ha vissuto e ancora vive le terribili conseguenze di un evento sismico.

Lo speciale annullo filatelico e la gamma dei prodotti filatelici che compongono l’offerta di Filatelia di Poste italiane, saranno disponibili domenica 06 ottobre dalle ore 09:30 alle ore 13:30 presso l’ex Teatro Piermarini, Corso Cavour snc a Foligno.

Dopo l’evento lo speciale timbro figurato rimarrà a disposizione per i successivi sessanta giorni presso lo sportello filatelico di Foligno (Pg) in Via Giuseppe Piermarini 11. Trascorsi i termini sarà depositato presso il Museo Storico della Comunicazione c/o il Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, a ricordo dell’evento.

