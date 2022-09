Quintana di Ascoli, Lorenzo Melosso sospeso per un mese

La sanzione

Nel rispetto del regolamento ECM – Fise, Lorenzo Melosso, giovane cavaliere ascolano in forza al sestiere rosso-azzurro, viene sanzionato con la sospensione per un mese e si estromette il Sestiere dalla classifica della giostra di Agosto. Non si tratta di doping.

La classifica

Alla luce di questa revisione, la classifica della Quintana di Agosto 2022, determinante per l’ordine di ingresso al campo nel Luglio 2023, è la seguente:

1. Porta Solestà 2.048 punti

2. Porta Tufilla 2.024 punti

3. Sant’Emidio 1.974 punti

4. Porta Maggiore 1.926 punti

5. Piazzarola 1.242 punti

6. Porta Romana 0 punti.