Quiete e ordine pubblico ore serali a Spello, confermati i controlli della municipale

“L’Amministrazione comunale tramite il Comando di Polizia Municipale continuerà a mantenere alta l’attenzione al fine di tutelare la sicurezza urbana e la salute pubblica durante le ore serali”. Il sindaco di Spello Moreno Landrini, in queste serate estive in cui si verifica una maggiore concentrazione di eventi pubblici nella città, assicura l’impegno dei Vigili urbani affinché i momenti di incontro e condivisione si svolgano nel rispetto della quiete e dell’ordine pubblico.

“Grazie al supporto della Polizia Municipale guidata dal comandate Luigi Giordano, si sta procedendo con l’attività di controllo, soprattutto in alcune aree considerate più sensibili, come via Tempio di Diana e i giardini pubblici di Borgo, luoghi in cui, nello scorso fine settimana, si è concentrata l’attenzione dei Vigili urbani – continua il primo cittadino -. Con l’obiettivo di fornire un’informazione chiara ed esaustiva e come attività di prevenzione, sempre in sinergia con la Polizia Municipale, nei prossimi mesi sarà promosso un incontro pubblico incentrato sulle norme relative al contrasto e all’abuso di alcool”.

(nella foto il comandante della municipale con il sindaco)

