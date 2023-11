Questura Perugia, "sciarpa tricolore" a 4 vice commissari e a commissario in pensione - Tuttoggi.info

Cerimonia di consegna della "sciarpa tricolore" da parte del questore Lamparelli a cinque funzionari di polizia. Foto

Consegnata la “sciarpa tricolore” a quattro neo vice commissari e ad un commissario in pensione della questura di Perugia. Il simbolo delle delicate e alte funzioni di autorità di pubblica sicurezza attribuite dalla legge ai funzionari della Polizia di Stato è stato consegnato dal questore Fausto Lamparelli ai nei commissari di polizia: Michele Zicavo, Massimo Filippo Vergati, Mauro Buratti e Vincenzo Mannalà. La “sciarpa tricolore” è stata poi consegnata anche al commissario in quiescenza Alessandro Vittorio Giovanni Caprara.

Nel corso della cerimonia, il Questore e i funzionari hanno seguito in video collegamento, unitamente alle altre Questure d’Italia, la contestuale solenne cerimonia di consegna della Sciarpa Tricolore ai neo-funzionari della Polizia di Stato in servizio nella provincia di Roma, svoltasi alla Scuola Superiore di Polizia, alla presenza del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani.

Nel suo intervento il Capo della Polizia ha ringraziato i neo-funzionari della Polizia di Stato per l’impegno profuso in oltre 30 anni di servizio ed ha sottolineato l’importanza per tutti loro di dover essere d’esempio per le nuove generazioni di poliziotti, in questa nuova veste.