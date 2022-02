Questo non è amore, a Spoleto polizia in campo contro la violenza di genere

Prosegue la campagna della polizia di Stato "Questo non è amore", a Spoleto anche il questore di Perugia Bellassai. Presente pure l'Inner Wheel

Polizia in campo contro la violenza verso le donne, in una data simbolica: San Valentino. Ha infatti fatto tappa a Spoleto il camper rosa della campagna nazionale “Questo non è amore”. Un mezzo per far conoscere ai cittadini e agli studenti gli strumenti e le metodologie utilizzati dalla polizia di Stato quando è chiamata a intervenire nei casi di violenza sulle donne.

All’incontro in piazza Garibaldi erano presenti il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto (guidato dal vicequestore Claudio Giugliano) e della sezione Anticrimine della Questura di Perugia per sensibilizzare tutti (genitori, fratelli, parenti e amici) a denunciare o segnalare casi di violenza di cui si venga a conoscenza.

All’iniziativa è intervenuto anche il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai che, nel commentare questa due giorni dedicata al progetto “Questo non è Amore”, ha sottolineato come “la Polizia di Stato è da sempre in campo per rafforzare l’alleanza con le donne vittime di violenza, affiancarle nel percorso di denuncia e fare rete con figure professionali coinvolte nei centri antiviolenza. La parola d’ordine – ha aggiunto – resta quella della “alleanza” con le associazioni, con le realtà che combattono la violenza di genere e soprattutto con i cittadini per diffondere sempre più una cultura delle pari opportunità. Con questo spirito di cooperazione ho voluto che fosse presente – ieri mattina a Perugia e oggi a Spoleto – un punto informativo della Polizia di Stato relativo alla campagna nazionale ‘Questo non è amore’, con la presenza di operatori specializzati. Promuovere momenti di riflessione e prevenzione è oggi determinante per contrastare la violenza di genere e riaffermare una necessaria cultura del rispetto e delle pari opportunità. La Polizia di Stato, che da più tempo vanta una presenza significativa di personale femminile, – ha concluso il questore -continuerà ad essere sempre in prima linea su questi temi”.

All’iniziativa promossa dalla polizia hanno preso parte anche una rappresentanza del club Inner Wheel: la governatrice del Distretto 209 Italia, Simona Calai Granelli, la presidente del club di Spoleto, Gabriella Ottaviani e la tesoriera Maura Casciola. L’Inner Wheel, infatti, è impegnato da sempre contro la violenza di genere, puntando alla prevenzione ed alla promozione della cultura del rispetto.