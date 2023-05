Quella volta del principe Carlo a Spoleto ospite di Menotti VIDEO

Nel 1992 il futuro re d'Inghilterra soggiornò a casa del fondatore del Festival dei Due Mondi

Nel giorno in cui tutto il mondo ha assistito in diretta tv all’incoronazione di re Carlo III d’Inghilterra e della regina Camilla, la Tgr Umbria ha ripescato dagli archivi l’intervista fatta al maestro Giancarlo Menotti in occasione della visita a Spoleto di un giovane principe Carlo.

Anche in quel giorno d’estate 1992 pioveva a Spoleto, come oggi a Londra. Il giovane principe Carlo aveva accettato l’invito di Menotti per un soggiorno a Spoleto. Dopo essere stato ricevuto dall’amministrazione comunale in Municipio, Carlo, accompagnato dall’allora sindaco Tulipani, aveva disceso, impermeabile e ombrello in mano, le scale di via dell’Arringo. Quindi aveva visitato il Duomo e il teatro Caio Melisso, prima di raggiungere casa Menotti.

Lasciata, aveva annunciato il maestro, con la promessa di tornare in una città tanto bella. Una promessa che ora Carlo III potrà, forse, onorare da re.