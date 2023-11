Quel rigore di Tovalieri, 25 anni fa: “Calciai con forza, con le ultime energie”

I protagonisti dello spareggio di Reggio Emilia alla presentazione del libro "La grande rimonta del Grifo"

Alla Sala dei Notari il ricordo dell’ultima promozione del Perugia in Serie A nel libro di Mario Mariano e Raffaele Garinella. Sandro Tovalieri: “Diventammo una famiglia. E ai rigori contro il Torino decisi di tirare con le ultime forze che avevo”

Lo spareggio di Reggio Emilia. La rete di Tovalieri. Il pari di Ferrante, ex dal dente avvelenato. I rigori. Il rumore metallico del pallone calciato da Dorigo che si stampa sul palo. Quello decisivo del Cobra che gonfia la rete, facendo esultare i tifosi del Perugia e il suo allenatore, Ilario Castagner, che nel saltare per la gioia si farà anche male.

Lo spareggio disputato nello stadio di Reggio Emilia tra Perugia e Torino il 21 giugno 1998 è indelebile nella memoria di tutti i tifosi del Grifo. E non solo perché è stata l’ultima promozione del Perugia in Serie A. Quella gara fu l’epilogo de “La grande rimonta del Grifo”, raccontata e celebrata in un libro dai giornalisti Mario Mariano e Raffaele Garinella. Testimonianze, aneddoti e videosaluti con i protagonisti di una squadra che, con Ilario Castagner in panchina, recuperò 6 punti al Torino in 11 giornate, vincendo lo scontro diretto al Curi, per poi conquistare la promozione nello spareggio contro i granata a Reggio Emilia.

I protagonisti rivivono quella rimonta

Emozioni rivissute nella presentazione che si è tenuta alla Sala dei Notari, con gli autori, molti colleghi giornalisti e tifosi. E con alcuni dei protagonisti di quella cavalcata epica. Milan Rapajc e Antonio Manicone sono intervenuti via Skype, mentre in sala erano presenti Alessandro Cucciari, Sandro Tovalieri, Andrea Cottini, Riccardo Gaucci, Federico e Laura Castagner, il medico sociale Giuliano Cerulli, l’assistente spirituale Padre Mauro Angelini, all’epoca semplice tifoso, che ha ricordato di essere partito per Reggio Emilia dopo una discussione con la fidanzata che aveva prima di intraprendere il percorso religioso.

I conduttori della serata, Marco Taccucci e Francesco Bircolotti, hanno chiamato a dare testimonianza i giornalisti Elio Clero Bertoldi, Stefano Dottori e Massimo Boccucci, il fisioterapista Renzo Luchini, lo storico segretario Ilvano Ercoli, con il contributo istituzionale dell’assessore alla Cultura del Comune di Perugia, Leonardo Varasano, e del consigliere provinciale di Perugia Erika Borghetti.

Il libro si sofferma su molti aspetti, accantonati dal calcio attuale come per esempio un più diretto contatto dei media con calciatori, allenatori e dirigenti.

Tovalieri e quel rigore calciato con tutte le ultime energie

Svelati da Tovalieri anche alcuni retroscena legati allo spogliatoio e al rigore decisivo realizzato contro il Torino: “Prima dell’arrivo di Castagner litigavamo tutti i giorni, poi siamo diventati amici e un gruppo coeso proprio grazie al mister. Quando andai sul dischetto – ha aggiunto – presi la decisione, visto che ero molto stanco, di calciare di forza con quel che mi restava delle energie. Avessi cercato la precisione, avrei sbagliato e non saremmo qui”.