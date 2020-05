Quarantena e benessere mentale, quanto incide? Ecco il questionario

I rischi della pandemia e della conseguente quarantena non sono solo dal virus, in senso stretto, ma anche per quello che riguarda la salute mentale. E’ quello che vuole misurare il “Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times” (COH-FIT), un ampio progetto internazionale rivolto alle popolazioni dei paesi colpiti dalla pandemia di Coronavirus (COVID-19).

I numeri

Il progetto coinvolge quasi 200 ricercatori in oltre 40 paesi, ed è stato approvato e ufficialmente supportato da numerose società scientifiche e associazioni professionali nazionali ed internazionali. Il progetto COH-FIT ha lo scopo di identificare fattori di rischio e fattori protettivi che possano contribuire alla creazione di programmi di prevenzione e di trattamento per la pandemia di COVID-19 e per eventuali ulteriori pandemie in futuro.

Chi è coinvolto nel progetto

La pandemia di COVID-19 sta avendo un enorme impatto personale, sociale ed economico. Il benessere fisico e mentale può essere intaccato in misura diversa in ogni persona in risposta allo stress associato alla pandemia. Insieme a un grande gruppo di scienziati di tutto il mondo, il Prof. Christoph U. Correll, USA, e il Dr. Marco Solmi, Italia, psichiatri,e con il supporto dell’ European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Prevention of Mental Disorders and Mental Health Promotion (PMD-MHP) Network Group, stanno lanciando una indagine internazionale nella popolazione generale e nei lavoratori in ambito sanitario, per appurare quanto il benessere fisico e mentale siano intaccati dall’emergenza COVID-19. Per contribuire ad identificare la vastità degli effetti e i fattori aggravanti o riducenti l’impatto della pandemia di COVID-19 sul benessere fisico e mentale, per favore clicchi sul link, e risponda al questionario.

Il questionario

Un questionario (COH-FIT-Adulti) può essere eseguito dagli adulti (dai 18 anni in su), un secondo questionario (COH-FIT-Adolescenti) può essere eseguito dagli adolescenti tra i 14 e i 17 anni, ed un questionario più breve e modificato per essere adatto ai bambini (COH-FIT-Bambini) può essere eseguito dai bambini tra i 6 e i 13 anni, previo consenso da parte del genitore/tutore legale (sia per adolescenti che per bambini). I questionari COH-FIT-Adolescenti e COH-FIT-Bambini sono disponibili solo in alcuni Paesi. Il questionario è gratuito, può essere interrotto in qualsiasi momento, ed è totalmente anonimo.