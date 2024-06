"Quale Europa per l’agricoltura umbra", convegno a Todi lunedì 3 giugno - Tuttoggi.info

Lunedì 3 giugno al Teatro Comunale di Todi è in programma l’assemblea generale ordinaria di Confagricoltura Umbria. Dopo la parte privata per l’approvazione del bilancio, alle ore 15.30 si svolgerà un incontro pubblico dal titolo “Quale Europa per l’agricoltura umbra”.

Al centro dell’incontro ci saranno i temi che legano il settore primario alle sfide che un quadro sempre più europeo pone davanti agli agricoltori italiani e soprattutto umbri. Ai saluti istituzionali da parte del sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, faranno seguito le introduzioni di Fabio Rossi, presidente Confagricoltura Umbria.

A dialogare, moderati dal giornalista Giacomo Marinelli, saranno per l’Università degli Studi di Perugia Gabriele Cruciani (delegato del rettore al Settore terza missione e trasferimento tecnologico), il presidente della Commissione agricoltura della Camera dei Deputati Mirco Carloni, le europarlamentari Camilla Laureti e Francesca Peppucci, ed il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Marco Squarta. I lavori del convegno saranno chiusi, con la moderazione del giornalista Antonello Brughini, dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e da Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura.