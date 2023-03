“C’è qualcuno nel mio negozio!”, Polizia ferma ladro in fuga | Aveva già caricato merce in auto

Non appena gli agenti hanno iniziato il sopralluogo hanno visto un uomo uscire repentinamente dall’esercizio per poi darsi alla fuga. Dopo averlo inseguito per un breve tratto il fuggitivo è stato però raggiunto e fermato.

E’ emerso che l’uomo – un 37enne italiano – aveva rubato alcuni articoli, in parte già caricati all’interno di un’auto parcheggiata poco distante. Accompagnato negli uffici del Commissariato, al termine delle attività di rito è stato deferito all’Autorità giudiziaria per tentato furto.