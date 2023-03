Rapina al parcheggio Ferri, 20enne e compagno non potranno più tornare a Castello per 3 anni - Tuttoggi

La ragazza era stata arrestata a febbraio dopo aver sottratto il portafoglio ad un anziano, il compagno era stato denunciato per favoreggiamento | Per entrambi emessi due fogli di via obbligatori

Lo scorso febbraio era stata arrestata per rapina impropria ai danni di un anziano al parcheggio Ferri di Città di Castello, oggi (11 marzo) la Polizia di Stato di Perugia, su segnalazione degli agenti del Commissariato tifernate, ha emesso per lei e per il compagno (denunciato per favoreggiamento) due fogli di via obbligatori.

La 20enne di origine romena, che in quell’occasione era con i due figli minori al seguito, aveva sottratto il portafoglio ad un 70enne dopo averlo spintonato con violenza, facendolo pure cadere a terra.