Punto vaccinale, arriva l’ombra ma non spazza le polemiche

Davanti alla palestra di San Marco installati i gazebo per evitare che i vaccinandi facciano la fila al sole

Punto vaccinale di San Marco, almeno la fila non è più sotto il sole. Istallati nella mattina di lunedì (16 agosto) dal gruppo di Protezione Civile comunale due gazebo 6×4 all’esterno del centro vaccinale di San Marco.

Le due tensostrutture, che sono state consegnate al Comune dal centro regionale di Protezione Civile, serviranno per dare riparo ai cittadini in fila per le vaccinazioni.

Nei giorni scorsi c’erano state diverse polemiche, per la scelta di accentrare a Perugia le vaccinazioni in un unico hub, al posto dei quattro esistenti (tra i quali quello di Torgiano e quello di San Mariano di Corciano). E anche per le lunghe file, sotto il sole, che si erano create. Anche con lievi malori per le persone appena vaccinate o ancora in fila.

Ora, almeno, quest’ultimo problema, quello delle file sotto il sole, si è attenuato.