Pulizia del territorio, torna in azione lo Sconforto generale - Tuttoggi

Torna in azione il Movimento dello sconforto generale, con due diverse operazioni di pulizia a Bastia Umbra e una a Santa Maria degli Angeli. “Abbiamo deciso – scrive il fondatore Alex Trabalza – di partecipare all’evento Nazionale #Plasticfree. Ci sembra d’obbligo partecipare a queste iniziative dove al centro c’è l’ambiente e la salvaguardia del territorio e del futuro. Come siamo stanchi al contempo di chi non vuol vedere. Delle amministrazioni che si incartano nelle carte appunto lasciando il territorio sporco, inquinato, pericoloso. Serve un vero cambio di rotta! Serve veramente non riempirsi la bocca con parole ambientaliste ma con i fatti. La salute dei cittadini di oggi e di domani deve essere tutelata prima di tutto!” (Continua dopo la gallery).

Pulizia del territorio, torna in azione lo Sconforto generale

Durante la pulizia sono venute fuori gomme, divani, frigoriferi, wc, legno, giochi, ferro: “Insomma – conclude il Movimento dello sconforto generale – tutto ciò che si può buttare c’era! La salute e il bello, il sano e pulito devono ad ogni costo essere alla base della vita di tutti. Noi lo pretendiamo! Noi non molliamo e combatteremo all’infinito questa battaglia contro gli zozzoni e contro un sistema che ci vede costretti ad autotutelarci“.