Puletti: “Farina di grillo e insetti non entreranno nei menù scolastici umbri”

“Grazie alla Lega, la farina di grillo e gli insetti non entreranno nel menù nelle mense scolastiche umbre come pretende l’Europa”. Il consigliere della Lega Manuela Puletti commenta così l’approvazione in Consiglio regionale della mozione che prevede “azioni volte a sensibilizzare il non utilizzo all’interno delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale del cosiddetto ‘novel food’.

“Le larve gialle della farina, la locusta migratoria, i grilli in forma congelata, essiccata e in polvere o altre schifezze simili – prosegue Puletti – se le mangino a Bruxelles e restino lontani dalle scuole. Con l’approvazione in Aula della mozione a mia prima firma abbiamo impegnato la Giunta regionale a sensibilizzare sul consumo di prodotti a filiera corta delle aziende agricole umbre, ponendo così un argine alla deriva del ‘novel food’ europeo che tanto piace alla sinistra. Non è un caso se esponenti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle hanno espresso voto contrario rispetto a una proposta di buon senso che tutela l’alimentazione degli studenti umbri, nell’ottica di un impegno che mira a valorizzare i prodotti tipici e a preservare le aziende agricole locali. L’Umbria è terra di eccellenze enogastronomiche che sono parte integrante della nostra storia”.

“La scuola – conclude – Manuela Puletti – esercita la sua funzione educativa anche attraverso la ristorazione, che ha il ruolo di orientare il comportamento alimentare del bambino verso uno stile salutare e consapevole e portarlo a conoscere attraverso il cibo l’identità e il patrimonio culturale dei territori. Non potevamo di certo restare immobili a guardare l’Europa della Von der Leyen sferrare un attacco alla sovranità alimentare nazionale e ai sani valori nutrizionali, imponendo ai bambini cibo di dubbia provenienza, farina di grillo o insetti con il benestare della sinistra. Con il voto favorevole alla mozione, la Lega mantiene gli impegni presi a tutela della salute dei ragazzi e del lavoro di produttori e agricoltori”.

L’atto di indirizzo promosso dal consigliere Puletti – approvato a maggioranza con 10 voti favorevoli (Lega – FdI); 2 contrari (Bori Pd, De Luca M5S); 2 astenuti (Bianconi (misto), Fora (Patto civico); 2 non partecipanti al voto (Bettarelli Pd, Porzi-misto) – impegna la Giunta regionale a “promuovere una campagna di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale, riguardante l’importanza di una corretta alimentazione basata sul consumo imprescindibile, di prodotti a filiera corta delle aziende agricole umbre, affinché in tal modo, si possa evitare l’utilizzo dei ‘novel food’ nelle mense scolastiche del ‘Cuore verde’”.