Pugni e minacce al marito e alla polizia: arrestata 50enne ad Assisi - Tuttoggi.info

È successo nei pressi di un'associazione religiosa, la donna ha anche accusato un malore

Aggredisce l’ex marito con minacce e pugni e spintona e minaccia anche gli agenti intervenuti sul posto: 50enne arrestata dalla polizia di Stato.

I fatti sono accaduti nei pressi di un’associazione religiosa ad Assisi, dove era stata segnalata la presenza di una donna che, con atteggiamenti minacciosi, aveva aggredito uno degli appartenenti della congregazione. La signora, identificata nell’ex moglie di uno dei membri dell’associazione, italiana di 50 anni si era presentata all’esterno della sede chiedendo di poter parlare con l’ex marito. Al diniego, era andata in escandescenza, minacciando e inveendo contro l’uomo che, preoccupato, aveva chiesto aiuto alla Polizia di Stato.Individuata all’interno di un’auto la donna, interpellata sulla sua presenza, non è stata in grado di fornire una motivazione attendibile e, per questo motivo, è stata invitata dagli operatori ad allontanarsi. Ma la donna non solo ha aggredito l’ex marito con dei pugni al volto, ma ha anche spintonato e minacciato gli operatori che, a quel punto, con non poche difficoltà, hanno tentato di contenerla con gli strumenti in dotazione. La donna, però, ha accusato un malore e, per questo motivo, gli agenti hanno immediatamente chiamato il personale del 118 che, accorso poco dopo, le ha prestato le prime cure.

Subito dopo, sul posto è sopraggiunto un amico della donna, un peruviano di 35 anni, che, palesemente ubriaco, ha iniziato ad insultare e minacciare gli agenti, arrivando persino a spintonarli. La donna è stata arrestata per il reato di resistenza pubblico ufficiale e denunciata per il reato di minacce.Dopo la direttissima il magistrato ha convalidato l’arresto, disponendo la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.