Pubblica illuminazione, a Sigillo via i lavori per installare 800 lampade a led - Tuttoggi

Il completamento dell’intervento è previsto per marzo, con la sostituzione di ulteriori 550 lampade led, questa volta finanziato con risorse del bilancio comunale. Il progetto di riqualificazione, che si estenderà man mano nelle varie zone del territorio comunale prevede, rispetto al totale di 1204 corpi illuminanti distribuiti in tutto il territorio di Sigillo (centro urbano e frazioni), la sostituzione di 771 apparecchi illuminanti e la messa a norma di 9 quadri elettrici di comando, oltre che la sostituzione di 1325 metri di linee elettriche.

L’obiettivo è migliorare l’efficienza e la qualità del servizio di illuminazione pubblica, ottenendo un notevole risparmio energetico e di conseguenza anche economico, oltre ad una migliore sostenibilità ambientale. Il passaggio a led di tutta l’illuminazione pubblica cittadina rientra, infatti, tra gli obiettivi stabiliti dal PAESC (Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima) per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Grazie ad una illuminazione più efficiente aumenteranno anche la percezione della sicurezza, la fruibilità degli spazi pubblici e la qualità della vita sociale negli spazi all’aperto.

“Si tratta di un’operazione che in un momento come questo, caratterizzato da un forte aumento dei costi dell’energia, diventa più che mai opportuna – afferma il sindaco Giampiero Fugnanesi – e che ci consente di riattivare tutte le luci che siamo stati costretti a spegnere nelle scorse settimane per rispondere all’aumento incontrollato delle spese per l’energia elettrica, che avrebbe avuto un notevole impatto sul bilancio comunale. Sappiamo di aver chiesto molto ai cittadini e per questo e vogliamo ringraziarli: con il loro sacrificio, hanno consentito anche di mantenere attivi i vari impianti sportivi del territorio, garantendo la continuità delle attività delle associazioni sportive e dimostrando anche in questo modo che quella sigillana è una comunità forte, unita e orientata al bene comune”.