Provincia di Terni, gli obiettivi di Pernazza: dal Pnrr alle scuole - Tuttoggi

Provincia di Terni: da oggi Laura Pernazza è il nuovo presidente; "ringrazio tutte le forze politiche del centro-destra e la mia squadra".

Lunedì 20 dicembre Laura Pernazza è stata ufficialmente proclamata presidente della Provincia di Terni; la cerimonia ha avuto luogo nella sala del consiglio provinciale.

I risultati delle votazioni, Pernazza presidente con il 55,4%

Con 49.148 (55,4%) voti ponderati, il sindaco di Amelia, Laura Pernazza, ha avuto la meglio sul presidente uscente Giampiero Lattanzi, sindaco di Guardea; quest’ultimo, infatti, ha ottenuto 39.627 (44,6%) voti ponderati. Per quanto riguarda le liste, poi, “Per la Provincia di Terni” ha ricevuto 7.364 (7,9%) voti, “Provincia Libera” ha superato quota 55.000 (59,1%), e “Nuova Provincia Terni” ha conseguito 30.824 (33%) voti.

7 consiglieri di “Provincia Libera” in Consiglio

Sono sette, dunque, i candidati consiglieri di “Provincia Libera” nel neoeletto Consiglio provinciale: Lucia Dominici (11.925 voti ponderati); Silvia Pelliccia (8.507); Umberto Garbini (7.540); Sergio Armillei (6.820); Monia Santini (6.571); Annalisa Spezzi (5.688); Gianni Daniele (4.328). Tre, invece, i consiglieri eletti da “Nuova Provincia di Terni”: Federico Pasculli (6.820); Daniele Longaroni (6.471); Luciano Conti (5.354)

Laura Pernazza e alcuni consiglieri

Pernazza: “Oggi è una giornata importante”

“Oggi – ha dichiarato il presidente Pernazza – è una giornata molto importante; sono la prima donna alla guida della Provincia, e già respiro intorno a me benevolenza e solidarietà”. “Ringrazio tutte le forze politiche del centro-destra che mi hanno sostenuto e la mia squadra, l”armata rosa’: su sette consiglieri appartenenti alla lista ‘Provincia Libera’ quattro sono donne”.

Laura Pernazza, presidente della Provincia di Terni

Gli obiettivi: dal Pnrr alle scuole

“Sfrutteremo le opportunità del Pnrr – ha insistito più volte Laura Pernazza – e sapremo intercettare tutti i fondi messi a disposizione”. Tra gli obietti prioritari del presidente, inoltre, “l’utilizzo sapiente delle risorse stanziate in precedenza, e il proseguimento di tutti i progetti in itinere”. “Incontrerò tutti i Comuni, partendo dal più piccolo, soprattutto per rendermi conto delle criticità che riguardano le strade e le scuole”, ha concluso, infine.

La politica della Pernazza, in definitiva, sembrerebbe aperta al dialogo e alla collaborazione con tutte le istituzioni, locali e non, una politica all’insegna della stessa “caparbietà e risolutezza che hanno caratterizzato i miei cinque anni di mandato nel Comune di Amelia”.