Province di Perugia e Terni, proclamati i presidenti Presciutti e Bandecchi | Foto - Tuttoggi.info

Dopo l’esito delle elezioni di domenica, sono stati proclamati lunedì mattina, nelle rispettive sedi, i due nuovi presidenti delle Province di Perugia e Terni, Massimiliano Presciutti e Stefano Bandecchi.

A Perugia, il centrosinistra ha prevalso con la vittoria di Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino, che ha ottenuto il 58 per cento dei voti, corrispondente a 356 voti assoluti e 49.794 voti ponderati. La sfidante del centrodestra, Elisa Sabbatini, sindaca di Castel Ritaldi, ha raggiunto il 41,7 per cento, pari a 265 voti assoluti e 35.684 voti ponderati. L’affluenza ha confermato un forte interesse per il ruolo dell’ente provinciale che continua a rappresentare un punto di riferimento per la pianificazione territoriale, la gestione delle infrastrutture e la promozione dello sviluppo locale. A Terni, il sindaco Stefano Bandecchi ha ottenuto la presidenza della Provincia con 38.523 preferenze dei voti ponderati, superando Lorenzo Lucarelli, sindaco di Narni per il centrosinistra, e Roberta Tardani, sindaca di Orvieto per il centrodestra. Alle urne di Palazzo Bazzani si sono presentati 350 grandi elettori su 409 aventi diritto, registrando un’affluenza dell’85,87 per cento.

Province, gli auguri della Proietti ai nuovi presidenti

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha voluto rivolgere i suoi auguri ai neoeletti, sottolineando l’importanza del lavoro sinergico tra gli enti territoriali: “Desidero congratularmi con Massimiliano Presciutti e Stefano Bandecchi per l’importante incarico che assumono oggi. Le Province rimangono centrali per la cura del territorio, la viabilità, l’edilizia scolastica e il coordinamento delle politiche locali. Sono certa che, con il loro impegno e spirito di servizio, sapranno rispondere con efficacia alle esigenze delle comunità. La Regione Umbria sarà sempre disponibile a collaborare affinché le istituzioni lavorino insieme per il benessere dei cittadini e per la crescita dei nostri territori. L’auspicio è che, attraverso un dialogo costante con la Regione e le amministrazioni locali, si possano costruire risposte efficaci e condivise per il futuro dell’Umbria”.

Provincia di Perugia, la proclamazione di Presciutti

Massimiliano Presciutti è stato proclamato presidente della Provincia di Perugia nella sala del Consiglio Provinciale, dove ha pronunciato il suo discorso ricordando la figura di Gino Scaramucci, primo presidente della Provincia di Perugia dal 1952 al 1964. “Una figura a me cara, un emigrante come me, uno che ha sofferto e ha avuto la capacità di affermarsi attraverso la politica”.

Presciutti ha voluto dedicare le sue prime parole ai dipendenti dell’Ente accorsi in molti nella sala consiliare. “La prima cosa che farò è incontrare tutti voi – ha subito rassicurato il neo Presidente –, vi chiedo una cortesia: chiamatemi per nome. Confido molto nel vostro indispensabile ruolo e funzione, nonostante le traversie degli ultimi anni, qui, ci sono uomini e donne capaci, in grado di lavorare per la comunità. Ringrazio tutti i consiglieri provinciali di maggioranza e minoranza, con i quali sarò sempre aperto al confronto, con un linguaggio consono e nel rispetto delle Istituzioni. Fuori da questo ruolo ognuno può adottare altri linguaggi ma nel confronto istituzionale no”.

“Fatemi dire, inoltre, che sarò vicino a tutti i territori, so che le risorse non sono infinite quindi, insieme, faremo delle scelte. Io non conosco altro metodo se non la partecipazione e la condivisione per fare politica. Le Province sono all’interno della nostra Costituzione e hanno un ruolo importante, ringrazio Elisa Sabbatini che ha condotto questa sfida con dignità ed onore. Prometto – ha concluso Presciutti – che sarò un presidente presente e assolverò a questo ruolo con disciplina e amore”.

Provincia di Terni, la proclamazione di Bandecchi

La proclamazione del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, a presidente della Provincia di Terni è avvenuta stamattina poco dopo le 10,00 in sala del Consiglio provinciale. A proclamare il nuovo Presidente è stato l’Ufficio elettorale della Provincia coordinato dal Segretario generale Paolo Ricciarelli.

Il Presidente Bandecchi ha ottenuto 38.523 voti ponderati, precedendo il Sindaco di Orvieto Roberta Tardani con 27.387 voti e il Sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli con 27.221 voti. “La Provincia deve essere un ente a servizio di tutti i Comuni e di tutti i Sindaci. A queste elezioni hanno vinto la buona politica, coloro che vogliono dare la giusta importanza ai vari enti territoriali e il partito della buona volontà e del buon fare”, ha dichiarato il Presidente Bandecchi commentando la sua elezione ed annunciando di volersi mettere subito al lavoro.