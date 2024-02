Protesta agricoltori, ancora trattori sulle strade di Perugia VIDEO

Nuova manifestazione per chiedere il riconoscimento delle richieste dell'intero settore in Europa e in Italia

Gli agricoltori, impegnati per il riconoscimento delle loro rivendicazioni nei confronti dell’Unione Europea e del Governo nazionale, sono tornati a manifestare, sfilando con i loro trattori per le strade di Perugia.

Scortati dalle forze dell’ordine, dal presidio locale si sono mossi sulle strade di Balanzano, Ponte San Giovanni, salendo verso la città, per poi ritornare da via Settevalli.

Sui loro trattori le bandiere tricolore e cartelli in cui sono ricordate le loro rivendicazioni. Numerosi i cittadini che hanno manifestato solidarietà lungo il tragitto. Ed anche gli automobilisti rimasti bloccati nel traffico non hanno manifestato particolari segni di nervosismo.