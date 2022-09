Al Pronto soccorso col coltello, 53enne denunciato

Intervento della polizia nella zona dove si trovava l'uomo

Al Pronto soccorso con un coltello, 53enne viene denunciato dalla Polizia. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una chiamata al Numero unico di emergenza.

Un uomo con un coltello

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno preso contatti con il medico di guardia. Ha raccontato di essere stato raggiunto da una donna che, correndo impaurita nel corridoio dell’ospedale, gli aveva riferito di aver visto un uomo che, sottoposto alle cure dei sanitari, mentre si trovava disteso a terra su una barella, era stato notato in possesso di un coltello. Il medico ha poi raccontato che, dopo essersi avvicinato con prudenza al 50enne, lo aveva invitato a gettare via l’arma per consentirgli, laddove necessario, di visitarlo e somministrargli ulteriori cure, condizione che era stata accettata dall’uomo che immediatamente aveva lasciato cadere il coltello a terra. A quel punto, insieme ad un collega, lo aveva preso in carico per le cure del caso.