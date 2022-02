Ucraina, martedì tavolo su accoglienza profughi. Caritas Terni in prima linea

Per l'accoglienza degli sfollati dall'Ucraina ma anche per il supporto a chi rimarrà nel Paese si attiva la Caritas di Terni - Narni - Amelia

Terni si prepara ad accogliere profughi dall’Ucraina. Per questo è in programma un tavolo istituzionale che vedrà la presenza dei rappresentanti di Comune, Caritas diocesana ed associazioni cittadine.

Ad annunciarlo è il direttore della Caritas di Terni – Narni – Amelia, padre Stefano Tondelli (nella foto).

“Stiamo seguendo da vicino – spiega padre Stefano – l’evolversi della situazione in Ucraina per essere pronti ad ogni emergenza sul nostro territorio. Martedì ci sarà un tavolo col Comune e altre Associazioni per pensare iniziative comuni e coordinarsi, in particolare in vista del probabile arrivo di profughi: molti vorrebbero lasciare il loro paese ma le frontiere sono chiuse, quindi non sappiamo quanti riusciranno a passare e se riusciranno ad arrivare in Italia e a ricongiungersi coi loro cari che si trovano a Terni. Siamo vicini ai tanti ucraini che si trovano nel nostro territorio diocesano, che lavorano nelle imprese locali e nelle nostre famiglie e coi nostri anziani. Vi diciamo: non vi abbandoneremo e non abbandoneremo i vostri famigliari in fuga dalla guerra!“.

“In questi giorni – prosegue il direttore della Caritas diocesana – cercheremo anche di capire il modo migliore di aiutare la maggioranza di sfollati che rimarrà in Ucraina: quali aiuti umanitari raccogliere e come farli arrivare alla popolazione civile, coordinandoci anche con le altre Caritas Umbre, con Caritas Italiana e Caritas Ucraina. Non appena avremo informazioni più dettagliate ve le comunicheremo”. A disposizione l’ente solidaristico mette la sua pagina Facebook sia per aggiornamenti che per la possibilità di ricevere comunicazioni, oltre che il sito internet http://www.caritasterni.it. E’ possibile anche inviare una e-mail all’indirizzo direttore@caritasterni.it .