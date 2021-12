Prof positivo, ragazzi delle medie in isolamento fino a dopo Natale

Il provvedimento interessa oltre 100 studenti della Leonardo da Vinci | I tamponi di verifica solo dal 26 dicembre

Prof positivo, ragazzi in isolamento fino a dopo Natale. E’ successo alla scuola media Leonardo da Vinci di Perugia, dove è stata comunicata la positività al Covid di un docente.

Il tampone è stato eseguito lunedì e la notizia della positività è giunta martedì. A quel punto, nella serata di martedì, i genitori dei ragazzi hanno ricevuto l’indicazione che per i loro figli è scattata la sorveglianza sanitaria. Devono quindi stare a casa in attesa dell’esito del tampone. Che però, visti i numerosi casi a Perugia, è stato fissato per dopo Natale. E questo per oltre cento ragazzi. Tra cui quelli che hanno avuto un contatto con il docente nella scorsa settimana e che, nel frattempo, hanno fatto relazione sociale, come è normale. però ora devono stare a casa.

C’è poi il paradosso di alcuni ragazzi che hanno un esito negativo del tampone fatto fare provatamente dai genitori per avere il Green pass, ma contemporaneamente il provvedimento della sorveglianza sanitaria.