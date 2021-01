Prodotti locali, Spoleto cerca partner per promuovere filiera corta e i mercati - Tuttoggi

La domanda dovrà pervenire al Comune di Spoleto, Ufficio Sviluppo Economico entro le ore 12:00 del giorno 01 febbraio 2021

Il comune di Spoleto ha indetto un bando per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.

Il bando si pone l’obiettivo di individuare partner privati (rappresentati da produttori agricoli singoli e associati e raccoglie le disponibilità in risposta al Bando di evidenza pubblica emanato dall’Associazione Valle Umbra e Sibillini GAL nell’ambito del Piano di Azione Locale 2014 – 2020, Sottomisura 19.2, Azione 19.2.1.07 “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”.

Chi può partecipare

Ai fini della partecipazione alla selezione dei partner, possono presentare la propria candidatura in risposta all’avviso pubblico i produttori agricoli, singoli e associati, in possesso di partita IVA con codice d’attività ATECO2007 prevalente agricolo, con sese legale in Umbria e almeno una unità produttiva nell’area del GAL Valle Umbra e Sibillini.

Scadenza del bando

La domanda per la partecipazione alle selezione dovrà essere presentata compilando l’apposita domanda, debitamente sottoscritta e corredata dai relativi allegati in pdf.

L’istanza dovrà pervenire al Comune di Spoleto, Ufficio Sviluppo Economico entro le ore 12:00 del giorno 01 febbraio 2021, solo ed esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it, e per conoscenza all’indirizzo di posta ordinaria sviluppo.economico@comune.spoleto.pg.it.